Cole Palmer se relaja en Ibiza tras quedar fuera del Mundial

La estrella del Chelsea, Cole Palmer, disfruta de unas vacaciones de verano inesperadas en Ibiza tras no ser convocado para la selección de Inglaterra en la Copa del Mundo. El delantero, excluido de la lista de 26 jugadores de Thomas Tuchel, fue visto relajándose con Wayne Lineker, propietario del O Beach Ibiza. Goal.com informa .

Mientras sus compañeros de la selección nacional han comenzado la preparación del torneo en Florida, el jugador de 24 años toma el sol en la costa mediterránea. Este no es un lugar desconocido para Palmer; ya veraneó aquí el año pasado tras participar en el Mundial de Clubes de la FIFA con el Manchester City. Sin embargo, esta visita es menos festiva y busca más bien superar la decepción de su exclusión internacional.

La decisión de Thomas Tuchel de dejar a Palmer en casa ha generado un gran debate en Inglaterra. El exjugador del Manchester City, que brilló en su temporada de debut en Stamford Bridge, careció de regularidad en la campaña recién concluida. Pequeñas lesiones y una bajada de forma le impidieron conseguir un asiento en el avión hacia Estados Unidos.

En la temporada 2024-25, Palmer logró marcar 15 goles en la Premier League inglesa. Esta cifra es cinco goles menor que la de la temporada anterior bajo el mando de Enzo Maresca. Al parecer, esta caída en la productividad llevó a Tuchel a optar por otras alternativas.

La selección de Inglaterra continúa actualmente sus entrenamientos bajo el calor de Miami. Se enfrentarán a Nueva Zelanda en un amistoso el sábado, antes de medirse a Costa Rica y viajar a su base en Kansas City. Mientras tanto, Palmer disfruta de su primer descanso prolongado desde su traspaso desde Manchester.