Álvaro Arbeloa rechazado por el Bayer Leverkusen

El exentrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ofreció sus servicios al Bayer Leverkusen con la esperanza de continuar su carrera en Alemania, pero la directiva del club rechazó la propuesta. Según Sport Bild, el especialista de 43 años intentó unirse a los ganadores del doblete de 2024 a través de su agencia. Goal.com informa .

Aunque el Leverkusen valoró positivamente el trabajo de Arbeloa con el juvenil del Real Madrid, comunicó que no está preparado para nombrarlo entrenador del primer equipo en esta etapa. La directiva considera que la experiencia de Arbeloa como técnico es insuficiente para llevar al equipo de nuevo a lo más alto.

Cabe recordar que Arbeloa asumió el mando del Real Madrid en enero tras la destitución de Xabi Alonso. Sin embargo, no pudo salvar al equipo de una temporada sin títulos. Hacia el final de la campaña, confirmó su salida y el club madrileño anunció a José Mourinho como su sustituto.

El Bayer Leverkusen busca actualmente un nuevo entrenador para reemplazar a Kasper Hjulmand. Su objetivo principal era Andoni Iraola, pero tras el despido de Arne Slot por parte del Liverpool, se dice que Iraola habría llegado a un acuerdo con el club de Merseyside. El conjunto alemán se ve obligado ahora a considerar otros candidatos.