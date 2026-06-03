¿Fichará Jude Bellingham por el Liverpool? Robbie Fowler habla sobre el traspaso

La leyenda del Liverpool, Robbie Fowler, ha compartido sus pensamientos sobre la posibilidad de que la estrella de Inglaterra Jude Bellingham se una al club de Merseyside en el futuro. El centrocampista de 22 años, que actualmente defiende los colores del Real Madrid, podría desear regresar a la Premier League tras su etapa en España. Goal.com informa de esta noticia.

Bellingham comenzó su carrera en la academia del Birmingham City, debutando con el primer equipo con solo 16 años. En 2020, fichó por el Borussia Dortmund, donde demostró todo su potencial. En 2023, firmó con el Real Madrid por 103 millones de euros y rápidamente se convirtió en candidato al Balón de Oro.

Las lesiones han frenado ligeramente su progresión en las dos últimas temporadas, y la competencia ha aumentado en la selección de Inglaterra con la irrupción de jugadores como Morgan Rogers. A pesar de ello, como campeón de la Champions League, Bellingham sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo.

En una entrevista con GOAL, Robbie Fowler declaró: "Como aficionado del Liverpool, quiero ver a los mejores jugadores en Anfield. Actualmente juega en el Real Madrid, uno de los clubes más grandes del mundo, por lo que probablemente no querrá volver a la Premier League pronto. Sin embargo, no me sorprendería que este traspaso se materializara en 3-5 años".