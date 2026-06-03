¿Puede Harry Kane hacer historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El capitán de Inglaterra, Harry Kane, se prepara para llevar a su país a la gloria en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El delantero del Bayern de Múnich podría convertirse en el primer jugador en la historia del torneo en ganar la Bota de Oro en dos ocasiones. El exdelantero Robbie Fowler declaró a GOAL que cree que Kane puede lograr este hito y acercarse al nivel de leyendas como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Goal.com informa .

Harry Kane necesitará estar en su mejor forma física para poner fin a la sequía de 60 años sin títulos de Inglaterra en el torneo de Norteamérica. El delantero de 32 años, que ha marcado 78 goles con la selección nacional desde su debut en 2015, ya ha batido numerosos récords. Fue el máximo goleador de la Copa Mundial de la FIFA 2018 con seis tantos.

Fowler cree que Inglaterra es capaz de llegar a las fases finales del torneo. «Para un goleador como Harry Kane, jugar los cuartos de final, semifinales y la final es crucial. Si vuelve a ganar la Bota de Oro, reforzaría aún más sus opciones al Balón de Oro», afirmó la antigua estrella del Liverpool y de Inglaterra.

Kane destaca por su inteligente gestión del juego. Aunque no se mueve constantemente a gran velocidad sobre el césped, lee las situaciones a la perfección. Según Fowler, la capacidad integral del delantero le da la oportunidad de ser nuevamente el máximo goleador del mundo. Si Inglaterra llega lejos, se espera que sea Harry Kane quien marque los goles.