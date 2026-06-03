Peter Reid: Harry Kane quiere volver a la Premier League

La antigua estrella de Inglaterra Peter Reid cree que Harry Kane podría regresar a la Premier League tras su etapa en el Bayern Múnich. En una entrevista con GOAL, Reid habló sobre el futuro del delantero y los aspectos únicos de su estilo de juego. Goal.com informa .

Kane dejó al Tottenham en el verano de 2023 para buscar títulos en Alemania. En el Allianz Arena, puso fin a su larga sequía de trofeos, ganando dos ligas, la Copa de Alemania y la Supercopa. También se adjudicó el premio al máximo goleador de la Bundesliga en tres ocasiones, demostrando su capacidad realizadora de élite.

Peter Reid bromeó diciendo que le gustaría ver a Kane con la camiseta del Everton: «Creo que querrá volver de alguna manera. Imagínalo de azul, en el Everton; sería fantástico. Creo que volverá a la liga inglesa de todos modos».

Reid también elogió la capacidad de Kane para crear oportunidades para sus compañeros, no solo para marcar goles. Según él, Harry es un jugador inteligente que destaca por bajar al centro del campo y sacar a los defensas de su posición. Estas cualidades son cruciales para el éxito de Inglaterra en el próximo Mundial.

El contrato del delantero de 32 años con el club muniqués tiene vigencia hasta 2027. Aunque hay rumores sobre un futuro traspaso a la MLS o incluso una prueba en la NFL, el regreso a la Premier League sigue siendo una de las opciones más probables.