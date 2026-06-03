Lionel Messi galardonado con prestigioso premio español

Lionel Messi ha añadido otro prestigioso galardón a su extensa colección de trofeos. La estrella del Inter Miami ha sido nombrada ganadora del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Siguiendo los pasos de la leyenda del tenis Serena Williams, recibió esta alta distinción de España y aceptó felicitaciones de todo el mundo, incluido su antiguo club, el FC Barcelona. Goal.com informa .

El jurado reconoció oficialmente a Messi como el poseedor de la mejor carrera en la historia del deporte. El delantero de 38 años fue honrado no solo por sus extraordinarios logros en el campo, sino también por su impacto fuera de él. El fallo destacó su «excepcional talento, ejemplar trayectoria deportiva y labor benéfica proporcionando educación y ayuda médica a niños necesitados».

El FC Barcelona fue uno de los primeros en felicitar a su ex capitán. Lionel Messi pasó la mayor parte de su carrera en el Camp Nou, ascendiendo desde la academia de La Masia hasta convertirse en el líder de la era más exitosa en la historia del club. Con el conjunto catalán, ganó cuatro Champions League, diez títulos de La Liga y siete Copas del Rey.

El comunicado oficial del club dice: «Felicidades a Lionel Messi por ganar el Premio Princesa de Asturias 2026. Su legendario legado en Barcelona y su camino lleno de éxitos logrados con nuestro club han sido debidamente reconocidos». Los ocho Balones de Oro de Messi y su récord goleador están inextricablemente ligados a la historia del club.

Más allá de sus logros a nivel de club, este premio también refleja los triunfos de Messi con la selección argentina. La victoria en la Copa Mundial de la FIFA 2022 y dos títulos de Copa América consolidaron aún más su estatus a nivel internacional. Los organizadores del premio describieron a Messi como «el jugador más laureado de la historia del fútbol que se ha ganado el respeto por su conducta ejemplar en el campo».