Alan Shearer señala al mediapunta titular ideal de Inglaterra

El exdelantero de Inglaterra Alan Shearer ha ofrecido un consejo inesperado al nuevo seleccionador Thomas Tuchel. Según Shearer, debería ser Morgan Rogers del Aston Villa, y no la estrella del Real Madrid Jude Bellingham, quien ocupe la posición de '10' en el once inicial para el Mundial. Goal.com informa .

El experto justificó su elección basándose en el estado de forma actual de los jugadores. Rogers disputó 55 partidos en todas las competiciones con el Aston Villa la temporada pasada, registrando 14 goles y 12 asistencias. Además, fue clave en el título de la Europa League de su equipo. Shearer destacó que la condición física y la regularidad de Rogers lo convierten en el principal candidato.

Por otro lado, Jude Bellingham tuvo una temporada complicada en el Real Madrid debido a las lesiones. Marcó 8 goles y dio 5 asistencias en 40 encuentros. Aunque Bellingham lleva oficialmente el dorsal 10, Shearer afirmó que el entrenador debe priorizar el rendimiento sobre la reputación.

Shearer también reveló su tridente ideal en el centro del campo: quiere ver a Morgan Rogers junto a Elliot Anderson y Declan Rice. Según sus palabras, Rogers se ha ganado el derecho a ser titular en el Mundial con su trabajo, y un entrenador experimentado como Thomas Tuchel no debería tener miedo de dejar a las estrellas en el banquillo.