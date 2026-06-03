El Newcastle United ofrece 24 millones de euros por el 'Neymar nigeriano'

El Newcastle United de la Premier League ha acelerado sus planes para el mercado de fichajes de verano presentando una oferta oficial de 24 millones de euros por la joven estrella del AIK, Zadok Yohanna. Apodado el 'Neymar nigeriano' por su explosivo estilo de juego, el extremo de 18 años se ha convertido en uno de los talentos más codiciados del fútbol europeo. Goal.com informa .

Según el periodista de Sky Sports Germany Florian Plettenberg y el medio sueco Expressen, el equipo de Eddie Howe ha señalado a Yohanna como objetivo principal para reforzar su ataque. Si el traspaso se cierra por 24 millones de euros, se convertiría en la venta más cara en la historia de la liga sueca, estableciendo un nuevo récord para el fútbol escandinavo.

El Newcastle United no está solo en la lucha por el talentoso jugador. El Brighton también participa activamente en la carrera y, según los informes, ya ha llegado a un acuerdo personal con el futbolista. Sin embargo, las Urracas esperan superar al Brighton gracias a su poderío financiero y al proyecto deportivo en el noreste de Inglaterra.

Zadok Yohanna ha llamado la atención de los ojeadores con su velocidad y habilidad en el regate. Jugando como extremo derecho zurdo, encaja perfectamente en las exigencias del fútbol moderno. Ha disputado 12 partidos en todas las competiciones esta temporada, anotando cinco goles y repartiendo cuatro asistencias.

Grandes clubes como el Real Madrid, el Borussia Dortmund y el Tottenham también han mostrado interés en el talento nigeriano. Asimismo, el Rennes francés sigue de cerca la situación. Eddie Howe confía en poder llevar el talento en bruto de Yohanna al nivel de la Premier League.