El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, anunció que este jueves revelará el "primer gran fichaje" del club para la próxima temporada. El dirigente de 79 años busca consolidar su posición ante las primeras elecciones presidenciales disputadas en veinte años. Fiel a su tradicional estrategia de los "Galácticos", Pérez está listo para demostrar el poder financiero del club antes de la votación del domingo. Según Goal.com, informa .

En una entrevista con El Español, Pérez confirmó que se espera la llegada de una nueva estrella a la plantilla. "Este jueves anunciaré mi primer gran fichaje para la próxima temporada. Todos conocen mi proyecto deportivo: tener a los mejores jugadores y seguir ganando", afirmó. Aunque el nombre del nuevo jugador se mantiene en secreto, los medios vinculan al Real Madrid con Ibrahima Konaté, cuyo contrato con el Liverpool finaliza, y con Denzel Dumfries.

Estas elecciones suponen el primer desafío serio para Pérez desde 2006, tras ganar las cinco anteriores sin oposición. En esta ocasión, se enfrenta al empresario de 37 años Enrique Riquelme. Riquelme ya ha comenzado a hacer promesas, incluyendo el nombramiento de la leyenda del club Raúl González como director deportivo y el objetivo de fichar a jugadores como el centrocampista del Manchester City, Rodri.

Se espera que Pérez ofrezca información no solo sobre el nuevo jugador, sino también sobre quién ocupará el banquillo vacante. Según los informes, José Mourinho, que dirigió al equipo entre 2010 y 2013, podría regresar al Bernabéu. Al respecto, Pérez respondió: "Pronto anunciaré quién será el nuevo entrenador del Real Madrid. Escucharán más nombres antes del domingo, no se preocupen".