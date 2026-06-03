Manchester City y Chelsea continúan negociaciones por Enzo Maresca

El Manchester City mantiene intensas negociaciones con el Chelsea sobre la indemnización para finalizar el nombramiento de Enzo Maresca como nuevo entrenador principal. Se espera que el especialista italiano reemplace a Pep Guardiola, pero los problemas legales surgidos tras su inesperada salida de Stamford Bridge en enero han retrasado la firma de un contrato de tres años. Goal.com informa .

Según Sky Sports, el Manchester City está trabajando actualmente en el monto de la compensación a pagar al Chelsea por Enzo Maresca. El asunto contractual está siendo manejado por los abogados de ambos clubes, ya que al entrenador italiano aún le quedaban tres años y medio de contrato cuando dejó al club londinense. El club de Mánchester espera llegar a un acuerdo esta semana y presentarlo oficialmente como sucesor de Pep Guardiola.

El especialista español dejó el club tras una increíble década, en la que ganó todos los trofeos posibles, incluidos seis títulos de la Premier League. Aunque hay un contrato de tres años propuesto para su reemplazo sobre la mesa, aún no se ha llegado a un acuerdo completo. La directiva del Chelsea fue informada el otoño pasado del interés del vigente campeón en Enzo Maresca.

La directiva del Manchester City quedó muy impresionada con los resultados del entrenador en Londres. Durante su etapa en el Chelsea, registró 55 victorias y 16 empates en 92 partidos. También ganó la Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA en la temporada 2024-25. En el momento de su partida, el equipo era quinto en la clasificación, aunque el Chelsea terminó la temporada en el décimo lugar.

Con la llegada de Enzo Maresca, el Manchester City también deberá formar un nuevo cuerpo técnico. Junto a Pep Guardiola, especialistas como Pep Lijnders, Kolo Touré, el preparador físico Lorenzo Buenaventura y el entrenador de porteros Xabi Mancisidor también abandonan el club. El club de Mánchester está haciendo todo lo posible para anunciar oficialmente al nuevo entrenador antes de que comience la pretemporada.