Diego Kochen, cerca de salir cedido del FC Barcelona

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Diego Kochen, cerca de salir cedido del FC Barcelona

Se espera que el prometedor portero de la selección de EE. UU., Diego Kochen, abandone el FC Barcelona en calidad de cedido este verano. El guardameta de 20 años se prepara para la siguiente etapa de su carrera con el objetivo de mejorar sus habilidades y ganar más minutos. Según los informes, el club danés Lyngby es el principal candidato para fichar al portero estadounidense. Goal.com informa .

Kochen está muy bien valorado en el sistema del FC Barcelona y pasó la mayor parte de la temporada pasada alternando entre el primer equipo y el filial. Aunque no ha debutado en partido oficial con el primer equipo, fue convocado en 40 ocasiones como tercer portero por detrás de Joan Garcia y Wojciech Szczesny. Además, disputó 20 partidos con el Barça Atlètic en la cuarta división española.

Según ESPN, la directiva catalana está dispuesta a ceder a Kochen para favorecer su desarrollo. El portero ha sido habitual en las categorías inferiores de la selección de EE. UU., desde la Sub-16 hasta la Sub-23. Aunque tiene la opción de representar a Venezuela y Perú, se ha centrado exclusivamente en defender los colores de Estados Unidos.

Actualmente, Kochen se entrena y gana experiencia en la concentración de la selección de EE. UU. El Lyngby, clasificado para la Superliga danesa, planea incorporarlo en una cesión por una temporada, y el propio jugador ve con buenos ojos esta opción. Como dato, el contrato vigente de Diego Kochen con el FC Barcelona finaliza en 2028.

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Nodirbek Razzokov
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