Mundial 2026. Francia - Inglaterra 4-6 (mira los goles)

En el partido por el tercer puesto de la Copa del Mundo, la selección de Inglaterra derrotó a Francia por 6-4 y se llevó la medalla de bronce del torneo.

Declan Rice abrió el marcador en el minuto 3, y Ezri Konsa amplió la ventaja en el minuto 18. Bukayo Saka anotó el tercer gol en el minuto 37 y logró su doblete en el tiempo añadido de la primera parte.

Al inicio de la segunda mitad, Kylian Mbappé y Bradley Barcola pusieron el 2-4 en el marcador. En el minuto 66, Mbappé volvió a anotar, reduciendo la diferencia a un solo gol.

Sin embargo, en el minuto 87, Saka transformó un penalti para completar su hat-trick. Aunque Francia marcó otro gol a través de Ousmane Dembélé, Jude Bellingham sentenció el encuentro con el sexto gol inglés en el minuto 90+8.

Mundial 2026. 3er puesto

Francia - Inglaterra 4-6

Goles: Rice 3 (0:1), Konsa 18 (0:2), Saka 37 (0:3), Saka 45+1 (0:4), Mbappé 48 (1:4), Barcola 54 (2:4), Mbappé 66 (3:4), Saka 87, pen. (3:5), Dembélé 90+6 (4:5), Bellingham 90+8 (4:6).