La Copa Mundial 2026 se convierte en el torneo más lucrativo en la historia de la FIFA

·63·Deportes
La Copa Mundial 2026 se convierte en el torneo más lucrativo en la historia de la FIFA

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se ha convertido en la competición más lucrativa en la historia de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), según informó el diario The Guardian.

Según los datos del medio, el Mundial ha generado cerca de 15 mil millones de dólares estadounidenses para las arcas de la FIFA. Esta cifra superó ampliamente las previsiones iniciales de la organización, que anteriormente planeaba obtener unos 11 mil millones de dólares del torneo.

Se señala que la mayor parte de estos ingresos récord provino de la venta de entradas y su reventa a través de plataformas oficiales. La FIFA aplicó una comisión del 15 % tanto al comprador como al vendedor en cada transacción de reventa, lo que contribuyó significativamente al aumento de la recaudación total.

Además, los ingresos derivados de los programas de hospitalidad, que incluyen paquetes VIP, alojamiento y servicios exclusivos, también aportaron una contribución sustancial a los resultados financieros de la FIFA. Los expertos consideran que la cifra récord de espectadores y el enorme interés generado por el Mundial convirtieron al torneo en uno de los proyectos comerciales más exitosos de la historia.

FIFACopa Mundial 2026FútbolEconomía del deporteNegocios
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Por qué Del Bosque no comparó al equipo campeón de 2010 con el actual?¿Por qué Del Bosque no comparó al equipo campeón de 2010 con el actual?Ayer, 23:10Capello nombra a tres genios y evalúa a Lamine YamalCapello nombra a tres genios y evalúa a Lamine YamalAyer, 23:04Rodri advierte a sus compañeros antes de la finalRodri advierte a sus compañeros antes de la finalAyer, 22:59Messi o Yamal: anunciadas las alineaciones para la final del Mundial 2026Messi o Yamal: anunciadas las alineaciones para la final del Mundial 2026Ayer, 22:53El judo uzbeko domina Asia: 20 medallas ganadas en AmánEl judo uzbeko domina Asia: 20 medallas ganadas en AmánAyer, 21:11Transmisión en vivo del partido España contra ArgentinaTransmisión en vivo del partido España contra ArgentinaAyer, 20:21
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol