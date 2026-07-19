La Copa Mundial 2026 se convierte en el torneo más lucrativo en la historia de la FIFA

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se ha convertido en la competición más lucrativa en la historia de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), según informó el diario The Guardian.

Según los datos del medio, el Mundial ha generado cerca de 15 mil millones de dólares estadounidenses para las arcas de la FIFA. Esta cifra superó ampliamente las previsiones iniciales de la organización, que anteriormente planeaba obtener unos 11 mil millones de dólares del torneo.

Se señala que la mayor parte de estos ingresos récord provino de la venta de entradas y su reventa a través de plataformas oficiales. La FIFA aplicó una comisión del 15 % tanto al comprador como al vendedor en cada transacción de reventa, lo que contribuyó significativamente al aumento de la recaudación total.

Además, los ingresos derivados de los programas de hospitalidad, que incluyen paquetes VIP, alojamiento y servicios exclusivos, también aportaron una contribución sustancial a los resultados financieros de la FIFA. Los expertos consideran que la cifra récord de espectadores y el enorme interés generado por el Mundial convirtieron al torneo en uno de los proyectos comerciales más exitosos de la historia.