Mauricio se ha convertido oficialmente en signatario de los "Artemis Accords", una iniciativa promovida por la NASA para explorar el espacio con fines pacíficos y responsables. Con esto, el número de países que han firmado esta iniciativa internacional alcanza los 70. Este documento marca una nueva era de cooperación internacional en la exploración espacial. Así lo informa Ixbt.com informa .

La ceremonia de firma tuvo lugar el 17 de julio. En nombre de Mauricio, el representante del Ministerio de Educación Superior, Ciencia e Investigación, Navindsing Jugmohunsing, firmó el documento. Funcionarios del Departamento de Estado de EE. UU. asistieron al evento, y el administrador adjunto de la NASA, Matt Anderson, pronunció un discurso por videoconferencia. Según ixbt.com, Mauricio busca aumentar su potencial espacial con este paso.

Protección de océanos y estrategia espacial

Navindsing Jugmohunsing destacó que unirse a este acuerdo abre una nueva etapa para el desarrollo de actividades espaciales en el país. El gobierno de Mauricio planea utilizar tecnologías espaciales principalmente para proteger los océanos y las costas, realizar monitoreo ambiental y participar en la formación de principios internacionales para la gobernanza espacial.

Cabe destacar que Mauricio firmó este documento apenas un día después de Serbia. Desde principios de 2024, el número de países que se han unido a esta iniciativa ha aumentado en 11. El proyecto, fundado en 2020 con solo 8 países (incluidos EE. UU.), se ha expandido rápidamente a nivel mundial, abarcando diversas regiones del planeta.

Principios fundamentales del programa Artemis

Los "Artemis Accords" establecen principios clave como la prevención de conflictos en la exploración espacial, el uso racional de los recursos espaciales y el intercambio abierto de datos científicos. La NASA considera este acuerdo como la base del programa Artemis. Como se sabe, este programa contempla la construcción de bases a largo plazo en la Luna y asegurar la presencia humana permanente en el satélite terrestre.

Al mismo tiempo, se observa una tendencia interesante en la carrera espacial. Tres países que han firmado los "Artemis Accords" — Senegal, Serbia y Tailandia — también son miembros del proyecto ILRS (International Lunar Research Station) de China. Esto demuestra que muchos países buscan cooperar en paralelo tanto con el bloque occidental como con el oriental en la exploración espacial.

La incorporación de pequeños estados insulares como Mauricio a proyectos tan grandes demuestra que las tecnologías espaciales tienen ahora una importancia estratégica no solo para las grandes potencias, sino también para los países en desarrollo. Esto confirma que el papel de los datos espaciales será invaluable para combatir el cambio climático y gestionar los recursos naturales en el futuro.