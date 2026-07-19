Peligro para Lionel Messi y Argentina: el rapero Drake apuesta 1,5 millones de dólares

La selección argentina y su capitán Lionel Messi se encuentran bajo una presión inesperada antes de la final de la Copa del Mundo 2026. El famoso rapero canadiense Drake anunció que ha apostado 1,5 millones de dólares a la victoria de la Albiceleste en este encuentro decisivo. Esta noticia ha causado un gran revuelo en el mundo del fútbol, ya que muchos aficionados temen la famosa superstición conocida como la «maldición de Drake». Así lo informa Goal.com informa .

Drake ha apostado esta enorme suma a que Argentina ganará a España en el tiempo reglamentario. Si los pupilos de Lionel Scaloni logran la victoria en los 90 minutos, el músico ganará aproximadamente 5,1 millones de dólares. Sin embargo, según el diario Marca, la mala racha del rapero en las apuestas deportivas suele terminar con la derrota de los equipos a los que apoya.

La «maldición de Drake» y el historial de fracasos

En el mundo del deporte, existe el rumor desde hace mucho tiempo de que cualquier atleta o equipo que se tome una foto con Drake, o por el que él apueste, termina perdiendo. Este año, Drake ya ha sufrido varias pérdidas importantes. Por ejemplo, perdió 1 millón de dólares al apostar por los New England Patriots en el Super Bowl. Asimismo, los 300 000 dólares apostados a la victoria de Jannik Sinner sobre Carlos Alcaraz en el Abierto de Estados Unidos de tenis también se esfumaron.

Según las estadísticas, el porcentaje de éxito de Drake en las apuestas deportivas es muy bajo: de casi 90 apuestas importantes, solo el 36,8 % han tenido un resultado positivo. Sus pérdidas totales en el fútbol ya superan los 1,9 millones de dólares. Estos factores son los que preocupan seriamente a los aficionados de la selección argentina antes de la final.

La determinación de Messi y Argentina

Sin embargo, también hay recuerdos positivos para Lionel Messi y su equipo. En la final de la Copa del Mundo de 2022 en Catar, Drake también apostó 1 millón de dólares por Argentina. En aquella ocasión, Argentina derrotó a Francia en la tanda de penaltis y se alzó con el título. Aunque Drake perdió su dinero porque el partido terminó en empate, el equipo finalmente levantó el trofeo.

A lo largo de este torneo, Lionel Messi ha tenido que luchar no solo contra sus rivales, sino también contra diversas supersticiones. Anteriormente, ya había desmentido los rumores sobre la «mala suerte» relacionada con el famoso streamer IShowSpeed. Ahora, el ocho veces ganador del Balón de Oro debe demostrar en el duelo contra España que su habilidad técnica y su capacidad de liderazgo están por encima de cualquier superstición.

Se espera que la final entre Argentina y España no solo sea un choque entre dos escuelas de fútbol continentales, sino también una página dorada más en la gran carrera de Lionel Messi. Los aficionados esperan que el dinero apostado por Drake no traiga mala suerte al equipo esta vez.