Didier Deschamps abre el camino a Zinédine Zidane: «Ahora soy un simple aficionado»

La era de 14 años de Didier Deschamps al frente de la selección francesa ha llegado a su fin. Tras la derrota por 4-6 en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 contra Inglaterra, el técnico habló abiertamente sobre su posible sucesor, Zinédine Zidane.

Deschamps subrayó que no existe animosidad entre ellos y expresó su confianza en que la selección francesa seguirá al más alto nivel bajo la dirección de un nuevo entrenador.

«No tengo ninguna animosidad hacia él»

Deschamps desmintió las especulaciones sobre su supuesta oposición a la llegada de Zidane al banquillo nacional. El exseleccionador afirmó que solo desea éxito para Francia y para el técnico que tome el relevo.

«No tengo ninguna animosidad hacia él. Quiero que todo salga lo mejor posible para la selección francesa y para mi sucesor», declaró Deschamps.

Destacó que la plantilla francesa cuenta con muchos jugadores talentosos que aún no han alcanzado su máximo potencial.

«Hay jugadores increíbles que seguirán creciendo trabajando con Zidane. Se han creado todas las condiciones para que el equipo se mantenga en la cima».

Zidane aún no ha sido nombrado oficialmente

Zinédine Zidane es visto como el principal sucesor de Deschamps. Sin embargo, la Federación Francesa de Fútbol aún no ha anunciado oficialmente su nombramiento.

Según Reuters, el exentrenador del Real Madrid es el candidato natural y favorito para el puesto. El propio Deschamps había calificado anteriormente a Zidane como un «candidato sólido, natural y esperado».

Por ello, la llegada de Zidane se considera muy probable, pero es prematuro calificarlo oficialmente como el nuevo seleccionador de Francia antes de que haya un anuncio oficial.

¿Qué equipo deja Deschamps?

Aunque Francia terminó cuarta en el Mundial 2026, la plantilla sigue siendo una de las más potentes del mundo.

Kylian Mbappé, Michael Olise y otros representantes de la nueva generación tienen la oportunidad de luchar por los títulos más importantes en los próximos grandes torneos. Reuters señaló que la tarea principal de Zidane será convertir a estos talentos en un equipo unido y equilibrado.

Deschamps no ocultó que su sucesor heredará una plantilla preparada y con gran potencial. Sin embargo, las exigencias de resultados en Francia son muy altas: se esperarán trofeos inmediatos del nuevo entrenador.

Una era de 14 años termina en Francia

Didier Deschamps dirigía a la selección francesa desde 2012. Bajo su mando, los «Bleus» fueron campeones del mundo en 2018, finalistas del Mundial 2022 y ganadores de la UEFA Nations League en 2021.

La Federación Francesa de Fútbol confirmó que el encuentro contra Inglaterra fue el último de Deschamps al frente del equipo. Según las estadísticas oficiales, el técnico dirigió al equipo en 185 partidos.

«Ahora seré un simple aficionado de la selección francesa», dijo Deschamps.

Si Zidane es nombrado oficialmente, se producirá un relevo simbólico en el fútbol francés: una de las dos leyendas que ganaron el Mundial de 1998 juntos tomará el testigo del otro.

¿Podrá Zidane llevar a la talentosa plantilla que deja Deschamps a conquistar un nuevo título mundial?