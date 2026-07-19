Lisandro Martínez revela la principal fuerza de Argentina antes de la final

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Lisandro Martínez revela la principal fuerza de Argentina antes de la final

El defensa de la selección argentina, Lisandro Martínez, envió un mensaje inspirador a sus compañeros y aficionados en la víspera de la final de la Copa del Mundo 2026. Según él, la mayor ventaja de la «Albiceleste» no radica en sus estrellas individuales, sino en la unión total de los jugadores en el campo.

Argentina se enfrentará a España, vigente campeona de Europa, en el partido decisivo. En la final no solo se decidirá el trofeo, sino también un resultado que quedará marcado en la historia del fútbol.

«Es difícil describir a este equipo con palabras»

En su mensaje en redes sociales, Lisandro Martínez destacó el ambiente especial dentro del equipo nacional argentino.

«Este equipo es un grupo increíble con cualidades humanas difíciles de expresar con palabras. Todos vamos hacia adelante y lo damos todo por nuestra selección».

El defensa central enfatizó que los jugadores están listos para actuar con la misma unidad en la final que el primer día del torneo.

«En la final estaremos tan unidos como el primer día del Mundial. Es un gran honor para mí ser parte de este proceso. ¡Vamos Argentina!»

El camino de Argentina hasta la final no fue fácil

Los pupilos de Lionel Scaloni superaron varios encuentros complejos en las fases eliminatorias. A pesar de ello, los actuales campeones del mundo llegaron al partido definitivo, manteniendo la oportunidad de ganar el trofeo por segunda vez consecutiva.

España, por su parte, llegó a la final invicta, destacándose por su solidez defensiva durante toda la competición. El equipo de Luis de la Fuente busca el segundo título mundial de su historia.

Lisandro está listo para el gran desafío defensivo

El ataque rápido de España será uno de los mayores retos para los defensores argentinos. Se requerirá una disciplina de alto nivel por parte de Lisandro Martínez y sus compañeros, especialmente para contener a Lamine Yamal y sus movimientos por las bandas.

El mensaje de Martínez demuestra que los jugadores argentinos están preparados no solo física, sino también mentalmente para el choque decisivo. En la final, un pequeño error puede decidir el destino del trofeo; aquí no hay margen para corregir después.

¿Cuándo comienza la final España - Argentina?

La final de la Copa del Mundo 2026 se llevará a cabo el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium. Según el calendario de la FIFA, el partido comenzará a las 15:00, hora de Nueva York.

España - Argentina
Fecha: Noche del 19 al 20 de julio
Hora de inicio: 00:00 hora de Taskent

Argentina lucha por su segundo título consecutivo, mientras que España busca volver a la cima del fútbol mundial desde 2010. ¿Será la unidad destacada por Lisandro Martínez el arma decisiva de Argentina en la final? La respuesta se dará en el campo.

Lisandro MartínezArgentinaEspañaLionel ScaloniLamine Yamal
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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