Baterías de estado sólido superan pruebas en condiciones extremas en China durante un año

Las baterías de estado sólido (solid-state), que prometen revolucionar el sector energético, han superado una prueba crucial de durabilidad. En un experimento realizado en Pekín, este tipo de sistema de batería estacionaria operó con éxito durante un año en una red de calefacción subterránea. Así lo informó la publicación Ixbt.com. informa sobre esto.

La particularidad de esta prueba es que el dispositivo demostró sus capacidades en un entorno industrial real, no en un laboratorio. Durante el invierno, las baterías mantuvieron su funcionalidad a pesar de temperaturas de hasta 85°C y una humedad del 95 %. Estos indicadores representan un entorno extremadamente peligroso para las baterías de iones de litio convencionales, con un alto riesgo de fallo.

Durabilidad industrial y rendimiento técnico

Según los datos proporcionados por el Beijing Energy Group, el sistema mantuvo un funcionamiento estable bajo un calor constante de 40°C a 85°C y alta humedad. El objetivo principal del proyecto era estudiar la resistencia de las baterías de estado sólido ante condiciones industriales complejas y los efectos agresivos del entorno.

Esta tecnología fue desarrollada por la empresa Pure Lithium New Energy, ubicada en la zona de desarrollo económico y tecnológico de Yizhuang en Pekín. La compañía presentó su primer sistema de baterías de estado sólido en 2025. Inicialmente, la tecnología estaba destinada a redes de intercambio de baterías para bicicletas eléctricas, pero su ámbito de aplicación se está expandiendo.

Aún es pronto para los vehículos eléctricos

Aunque estas pruebas fueron exitosas, los expertos señalan que estas baterías aún no cumplen totalmente con las demandas de los vehículos eléctricos. Para la industria automotriz, no solo la durabilidad es importante, sino que los siguientes factores también son decisivos:

Alta densidad energética;

Eficiencia de peso (relación peso-potencia);

Capacidad de carga rápida;

Bajo costo de producción;

Larga vida útil (tasa de degradación).

Hasta ahora, el Beijing Energy Group no ha revelado detalles sobre la composición química de las baterías, su capacidad energética total o los indicadores de degradación tras un uso prolongado. Esto significa que se requieren más investigaciones antes de que la tecnología llegue al mercado masivo.

Para regiones con climas variables y veranos calurosos, estas baterías resistentes al calor podrían ser fundamentales en el futuro. Especialmente en la implementación de sistemas de almacenamiento de energía para plantas solares fotovoltaicas e instalaciones industriales, se espera que las baterías de estado sólido se conviertan en la solución óptima en seguridad y eficiencia.