¿Podría ser arrestado Netanyahu en Nueva York?

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que está estudiando la viabilidad legal de arrestar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en caso de que visite la ciudad. Así lo declaró en una entrevista concedida a New York Times .

Mamdani subrayó que no planea aprobar nuevas leyes y que todas las decisiones se tomarán basándose en las normas legales vigentes. Según indicó, continúan las consultas con el departamento jurídico de la ciudad sobre este asunto.

El alcalde señaló que tal posibilidad solo podría surgir si Netanyahu llegara a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU. También mencionó las acusaciones presentadas contra el primer ministro israelí por la Corte Penal Internacional.

Cabe recordar que, durante su campaña electoral, Mamdani afirmó que, de ser elegido alcalde, tomaría las medidas necesarias para arrestar a Netanyahu si este visitara Nueva York.