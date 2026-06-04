El Real Madrid cierra el fichaje de Denzel Dumfries: Reconocimiento médico en curso

El Real Madrid está a punto de completar el fichaje del defensa del Inter Denzel Dumfries. El conjunto madrileño ha decidido activar la cláusula de rescisión de 20 millones de euros estipulada en el contrato del jugador. El lateral derecho, actualmente concentrado con la selección de Países Bajos, se somete hoy al reconocimiento médico. Goal.com informa .

Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, el Real Madrid ha comunicado oficialmente a la directiva del Inter su intención de abonar la cláusula. La sanción del jugador de 30 años para el amistoso entre Países Bajos y Argelia brindó una oportunidad ideal para realizar el examen médico. Legalmente, el traspaso entrará en vigor a principios de julio, una vez finalizada toda la documentación.

La directiva madridista considera prioritario reforzar el lateral. Esta decisión contundente dejó al campeón de la Serie A sin margen de negociación, ya que el club está obligado a liberar al jugador tras el pago de la cláusula. Se espera que el anuncio oficial se produzca tras las elecciones presidenciales en el Santiago Bernabéu.

Para Denzel Dumfries, este traspaso supone el fin de una exitosa etapa de cinco años en Italia. Llegó al Inter procedente del PSV en 2021 por 14 millones de euros. Desde entonces, ha disputado 207 partidos en todas las competiciones, anotando 27 goles y repartiendo 28 asistencias.