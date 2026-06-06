El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dio una respuesta clara y decisiva a las preguntas de los representantes de los medios sobre el futuro de las estrellas más brillantes del club: el extremo izquierdo Vinicius Junior, el delantero francés Kylian Mbappe y el talentoso centrocampista inglés Jude Bellingham.

Como una de las figuras más influyentes del fútbol mundial, Pérez puso fin a diversos rumores del mercado de fichajes con esta declaración. Su entrevista publicada en el prestigioso AS desató rápidamente un amplio debate entre los aficionados del "Club Blanco".

"¡Tenerlos es una gran fortuna!"

Durante la conversación con los periodistas, Florentino Pérez destacó primero el talento de Kylian Mbappe y no ocultó sus grandes expectativas hacia él.

"Mbappe es uno de los jugadores más fuertes del planeta. Basta con echar un vistazo a su productividad y estadísticas para entender con qué intérprete fenomenal estamos trabajando. Nadie debería dudar del estatus de un futbolista de tan alto nivel. Kylian aportará grandes beneficios para alcanzar nuestros objetivos comunes. Estoy seguro de que logrará grandes victorias y trofeos con la camiseta del Real Madrid", dijo el presidente del club.

Después, los representantes de los medios plantearon al propietario del club la pregunta estratégica que más interesa a los aficionados: "¿Veremos a Mbappe, Vinicius y Bellingham simultáneamente en el once titular en los próximos partidos?"

En respuesta, Florentino Pérez enfatizó que no se esperan conflictos internos ni salidas en el equipo:

"Estamos hablando de poseedores de un talento excepcionalmente único aquí. Son jugadores que cualquier gran club del mundo soñaría con fichar. Tener un trío así jugando para nuestro equipo es una gran fortuna para el Real. Afirmo firmemente que todos se quedarán en Madrid y continuarán sus carreras aquí."

Trío terrible: Los números mágicos de la temporada pasada

Las estadísticas de productividad de estos tres futbolistas, que pertenecen a la plantilla de los propietarios del "Santiago Bernabéu", demuestran cuánto contribuyeron al éxito del club la temporada pasada:

Jugador y Posición Partidos jugados Goles marcados Asistencias Vinicius Junior (Extremo) 53 22 12 Kylian Mbappe (Delantero) 44 42 7 Jude Bellingham (Centrocampista) 40 8 5

Nota editorial: Florentino Pérez demuestra una vez más el fruto de su gran política de fichajes. Retener a tres candidatos al Balón de Oro en la plantilla y vincular su futuro con Madrid es una característica propia solo de un club poderoso como el Real. Este trío terrible se convertirá sin duda en una verdadera pesadilla para las defensas rivales en las próximas temporadas. Los aficionados esperan con ansias ver cómo el nuevo entrenador del Real posicionará a estas estrellas en el campo.

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