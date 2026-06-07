Gavi choca con Rodri en el entrenamiento: Preocupación en la selección española

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Gavi choca con Rodri en el entrenamiento: Preocupación en la selección española

Ocurrió un contratiempo inesperado durante los preparativos de España para el Mundial 2026. Se produjo una colisión grave entre la estrella del Barcelona, Gavi, y el centrocampista defensivo del Manchester City, Rodri, durante las sesiones de entrenamiento en Chattanooga, EE. UU. El estilo de juego agresivo característico del joven centrocampista provocó que su experimentado compañero se derrumbara en el campo debido al dolor. Según Goal.com informa .

El ambiente se tensó ligeramente en la base de Tennessee mientras los hombres de Luis de la Fuente se preparaban para el partido inaugural contra Cabo Verde el 15 de junio. Gavi trató la sesión de entrenamiento como una final, llegó tarde a una disputa por el balón y golpeó el tobillo de Rodri con sus tacos. La estrella del Manchester City cayó al suelo, agarrándose la pierna con dolor, lo que provocó una seria preocupación en el cuerpo técnico.

Con poco más de una semana para el inicio de la Copa del Mundo, una lesión de Rodri podría haber cambiado completamente la estrategia de España. Gavi se disculpó inmediatamente con su compañero y el personal médico corrió al campo. Aunque las imágenes iniciales parecían alarmantes, Rodri logró levantarse después de un breve periodo y terminó la sesión cojeando ligeramente.

Mientras tanto, hay buenas noticias para Luis de la Fuente. Lamine Yamal y Nico Williams continúan con sus programas de rehabilitación. Ambos extremos habían estado fuera de acción durante más de un mes debido a lesiones musculares. Participaron en ejercicios de agilidad y 'rondos', pero evitaron el contacto físico. No se espera que jueguen en el partido amistoso contra Perú.

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