Las intensas e históricas elecciones para la presidencia del Real Madrid han concluido. El líder legendario y de larga trayectoria del club, el prominente ejecutivo de 79 años Florentino Pérez, ha sido elegido una vez más para este alto cargo. Según los resultados electorales, Pérez obtuvo el 64,1 % de los votos, dejando muy atrás a su joven y ambicioso rival Enrique Riquelme. Con esta victoria, ha obtenido el derecho de dirigir al "Club Real" hasta 2030 y establecer una nueva era de grandeza.

Inmediatamente después de su victoria electoral, Pérez cumplió su promesa más sensacional. José Mourinho, uno de los entrenadores más fuertes en la historia del club, ha regresado oficialmente al Santiago Bernabéu. Además, el superclub madrileño está a punto de sacudir el mercado de fichajes.

Puede familiarizarse en detalle con los nuevos planes tácticos y los objetivos de transferencia de "Los Blancos" a través de la siguiente tabla especial integrada:

LA NUEVA ERA DEL REAL MADRID Y LOS OBJETIVOS DE FICHAJE

La nueva dirección y el entrenador del club Fichajes defensivos próximos Fichaje bomba planificado para el ataque Presidente: Florentino Pérez

(Reelegido hasta 2030)



Entrenador principal: José Mourinho

(Tiene un récord con el Real Madrid en su currículum) Ibrahima Konaté — el principal candidato para reforzar la defensa central.



Denzel Dumfries — una fuerza que llevará la defensa lateral derecha a un nivel completamente nuevo. Michael Olise



El Real Madrid se prepara para ofrecer una cantidad astronómica de 150 millones de euros por este mágico extremo en los próximos días.

Los fichajes de ambos defensas están actualmente en la fase final y se espera que sean anunciados oficialmente en las próximas horas.

Florentino Pérez — El verdadero arquitecto del "Club Real"

Cabe destacar que Florentino Pérez ha servido como presidente del Real Madrid durante un total de 22,5 años hasta la fecha, creando un imperio sin igual en el fútbol mundial. Bajo su sabia dirección, Madrid ha ganado 37 trofeos importantes. Lo más notable es que 7 de estos trofeos son la prestigiosa Liga de Campeones de la UEFA, la joya de la corona del fútbol europeo.

Contexto: La victoria renovada de Florentino Pérez significa la continuación de la estabilidad y la grandeza en Madrid. Sin embargo, la mayor sensación fue sin duda el regreso del "Special One" — José Mourinho. El mundo del fútbol sabe muy bien qué poder emerge cuando el carácter del especialista portugués se combina con el poder financiero de Pérez. La adquisición de defensas rocosos como Konaté y Dumfries, junto con un extremo como Olise por 150 millones de euros, convertirá sin duda al Real Madrid en una fuerza imparable en la nueva temporada. Pérez ha cumplido su palabra; ¡ahora es el turno de las batallas en el campo! Los aficionados tienen por delante una temporada emocionante.

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