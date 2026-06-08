De la Fuente Se Pronuncia Sobre El Choque Entre Gavi Y Rodri

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, respondió a las críticas en torno a Gavi, quien tuvo un encontronazo con Rodri durante el entrenamiento. Un vídeo que mostraba al centrocampista del FC Barcelona jugando con dureza contra la estrella del Manchester City se viralizó en redes sociales, generando preocupación entre los aficionados. Según Goal.com informa .

En la jugada, Gavi pisó el pie de su experimentado compañero, una situación que pareció suponer un grave riesgo de lesión para Rodri. Sin embargo, el entrenador de la selección enfatizó que no tiene intención de cambiar el estilo de juego agresivo del joven talento y valora mucho su pasión en el campo.

En rueda de prensa, Luis de la Fuente afirmó que esto es parte del fútbol. "Esto es fútbol, esto es el proceso de entrenamiento. Los jugadores lo dan todo y nadie tiene que pedir disculpas. Todo está bien. Gavi está lleno de celo y entusiasmo. Debe controlarse, pero necesito a Gavi exactamente así", explicó el técnico.

Rodri logró continuar con el entrenamiento después de que el dolor remitiera, lo que justificó aún más la decisión del entrenador. El ambiente dentro del equipo sigue siendo positivo. Yeremy Pino bromeó sobre lo que Gavi aporta al equipo, destacando que su energía contagiosa y su espíritu luchador son muy importantes para el grupo.