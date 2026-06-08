Pérez quiere fichar a la estrella del Chelsea Enzo Fernández

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Pérez quiere fichar a la estrella del Chelsea Enzo Fernández

Se está gestando un acuerdo importante y sensacional en el mercado de fichajes europeo. El presidente del Real Madrid, el experimentado y sabio Florentino Pérez, planea traer al mediocampista del Chelsea y campeón del mundo Enzo Fernández a Madrid. El prestigioso Transfer News Live informa, citando al conocido insider y periodista Latigo Serrano, que el jefe del "Club Real" tiene como objetivo convertir al talento argentino en la pieza central de su campaña presidencial política y estratégica.

La fuente enfatiza que Florentino Pérez considera el traspaso del general del mediocampo de los "aristócratas" no solo como una compra simple, sino como su "fichaje soñado". El gigante madrileño cree que el estilo de juego de Enzo, su visión y su alta inteligencia futbolística son perfectos para hacer que la línea media sea aún más completa e invencible. De hecho, la hábil estrella argentina ha ocupado durante mucho tiempo un lugar destacado en la lista de los principales candidatos para mudarse al Santiago Bernabéu.

El talentoso futbolista de 25 años tiene actualmente un contrato a largo plazo con el club londinense, válido hasta 2032. Sin embargo, debido a las temporadas recientes infructuosas e inestables del Chelsea y su ausencia en las competiciones europeas, Fernández está considerando seriamente abrir un nuevo capítulo en su carrera y mudarse a un club más poderoso que compita por trofeos. El famoso Transfermarkt valora actualmente la tarifa de traspaso del mediocampista en exactamente 90 millones de euros.

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Florentino PérezEnzo FernándezReal MadridChelseaSantiago Bernabéu
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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