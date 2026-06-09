El equipo olímpico de Uzbekistán vence a EE. UU.

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El equipo olímpico de Uzbekistán vence a EE. UU.

La selección nacional olímpica de Uzbekistán demostró resiliencia en el escenario internacional, brindando una alegría largamente esperada y un sabor a victoria a los aficionados al fútbol uzbeko. Nuestros representantes, que actualmente realizan un stage de entrenamiento en Eslovenia, se enfrentaron a la selección juvenil de EE. UU., considerada fuerte y físicamente robusta, en otra prueba seria. En este intenso e implacable partido disputado en el magnífico campo de césped del Športni center Rogaška Slatina en Rogaska Slatina, nuestros compatriotas celebraron una pequeña pero extremadamente valiosa victoria por 1-0 sobre sus rivales.

El único gol que decidió el destino de este encuentro no solo trajo la victoria, sino que también devolvió la dominación psicológica a nuestros representantes. Este éxito fue vital para nuestras jóvenes promesas para salir del torbellino de los recientes fracasos. Anteriormente, nuestro equipo había registrado varios resultados desagradables en partidos amistosos: notablemente, una derrota por 0-1 contra una fuerte selección de Japón a principios de junio, así como derrotas contra Albania (2-3) y la selección juvenil de Rusia (1-2) en marzo.

Esta magnífica victoria sobre la talentosa juventud de EE. UU. brindó a las jóvenes estrellas de Uzbekistán una excelente oportunidad para poner fin a una larga racha de derrotas y restaurar la confianza de los aficionados. Lo más importante es que los pupilos de Ravshan Khaydarov lograron completar la siguiente etapa responsable de preparación para los próximos torneos internacionales de prestigio y competiciones oficiales con alta moral y un espíritu positivo. Esto sirve como una base sólida para futuras grandes victorias.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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