La selección de Uzbekistán pierde contra Países Bajos en un amistoso (Vídeo)

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La selección de Uzbekistán pierde contra Países Bajos en un amistoso (Vídeo)

A pocos días del inicio del Mundial en el extranjero, la selección nacional de Uzbekistán se enfrentó a uno de los gigantes más poderosos de Europa, Países Bajos, en un partido amistoso histórico e intenso. En el lujoso estadio Icahn de Nueva York, EE. UU., los "Lobos Blancos" jugaron con valentía contra estrellas mundiales, pero finalmente perdieron por un estrecho margen de 1:2.

Como era de esperar, el partido comenzó con ataques intensos por ambas partes. En el minuto 31, nuestro defensa Jahongir O‘rozov se vio obligado a cometer falta sobre un delantero rival dentro del área, y el árbitro pitó inmediatamente un penalti a favor de Países Bajos. La estrella del Liverpool, Cody Gakpo, abrió el marcador con un disparo preciso y potente, poniendo a los europeos por delante. La primera mitad terminó con una ligera ventaja para nuestros rivales.

Sin embargo, en la segunda parte, los pupilos de Fabio Cannavaro mostraron verdadero carácter y tomaron las riendas del juego. Una serie de ataques peligrosos pronto dio sus frutos: el experimentado delantero Igor Sergeyev aprovechó un malentendido y un error grave entre los defensores rivales para vencer al portero y empatar el partido – ¡1:1! Este gol llenó de alegría a los cientos de compatriotas en el estadio y a los millones de aficionados frente a las pantallas.

Por desgracia, la suerte se apartó de nuestros jugadores en los últimos minutos de este partido lleno de drama. Durante otro ataque neerlandés, el árbitro señaló un polémico penalti contra la portería de Uzbekistán. Cody Gakpo se acercó de nuevo al punto de penalti y, con sangre fría, completó su doblete, marcando el gol de la victoria para su equipo. Así, el partido terminó 2:1 a favor del equipo europeo. A pesar de la derrota, nuestros compatriotas demostraron que pueden ofrecer un rendimiento muy completo y combativo contra un equipo de élite de cara al Mundial 2026.

¡Sigue los primeros pasos históricos de nuestra selección en el Mundial, los reportajes exclusivos desde EE. UU. y las noticias más candentes del torneo siempre con nosotros en las páginas de Zamin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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