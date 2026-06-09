Estrella argelina promete derrotar a Lionel Messi y Argentina

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Estrella argelina promete derrotar a Lionel Messi y Argentina

El centrocampista ofensivo de la selección de Argelia, Ibrahim Maza, se ha marcado como objetivo lograr una victoria histórica sobre Argentina en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La joven promesa de 20 años del Bayer Leverkusen llegó a EE. UU. antes del torneo y compartió sus ambiciosos planes, afirmando no tener miedo a la presión psicológica de los actuales campeones del mundo. Según Goal.com informa .

El equipo norteafricano se ha establecido en Kansas City, Misuri, para participar en la fase final del Mundial por primera vez desde 2014. Maza, que se ha convertido en una de las figuras clave del equipo dirigido por Vladimir Petković, concedió una entrevista a los medios antes del partido contra los favoritos del torneo. El jugador, que jugó en las categorías inferiores de Alemania antes de elegir representar a Argelia, no mostró ningún temor al prestigio del rival.

Hablando sobre el gran duelo previsto para el 17 de junio, Maza dijo: "Debemos hacer un buen Mundial y el primer partido contra Argentina es muy importante. Ellos provocan mucho, pero debemos mantener la calma, darlo todo, jugar con inteligencia y ver qué pasa". Concluyó con una sonrisa: "Venceremos a Lionel Messi, Inshallah".

Las audaces declaraciones de Maza están siendo ampliamente debatidas en la prensa argentina, incluyendo publicaciones como TyC Sports, Ole y La Nacion. La selección de Argelia completará su preparación para el torneo con un partido amistoso contra Bolivia. Después, los "Zorros del Desierto" competirán en el Grupo J contra Argentina, Jordania y Austria.

Copa Mundial 2026ArgentinaArgeliaLionel MessiIbrahim Maza
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Nodirbek Razzokov
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