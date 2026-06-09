Raul Jimenez regresa por sorpresa al Wolverhampton

El club inglés Wolverhampton anunció la contratación del delantero de la selección de México, Raul Jimenez. El experimentado atacante de 35 años se unió al equipo como agente libre. Tras haber finalizado anteriormente su contrato con el Fulham, el futbolista firmó un acuerdo por dos años en el Molineux Stadium. Jugará junto a otro defensa veterano, Kieran Trippier. Según Goal.com informa .

Según la BBC, Raul Jimenez superó con éxito el reconocimiento médico y el contrato incluye una opción de prórroga por un año más. Wolverhampton descendió de la Premier League inglesa al final de la temporada pasada. Ahora, la directiva del club tiene como objetivo devolver al equipo a la máxima categoría con la ayuda del delantero mexicano. Este traspaso fue la segunda gran incorporación del club en esta ventana de fichajes de verano.

Raul Jimenez no es un desconocido para los aficionados del Wolverhampton. Defendió los colores del club desde 2018 hasta 2023, logrando marcar 57 goles en 166 partidos. Durante ese periodo, fue elegido dos veces mejor jugador del club. A lo largo de su carrera, el futbolista ganó la Supercopa de España con el Atletico Madrid y fue campeón de Portugal en dos ocasiones con el Benfica.

Actualmente, el delantero se encuentra con la selección de México. Se está preparando para el partido contra Sudáfrica en el marco de las eliminatorias para la Copa del Mundo. Una vez finalizado el torneo internacional, Jimenez se unirá a la plantilla del Wolverhampton y participará en la pretemporada del equipo.