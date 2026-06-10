Lionel Messi marca tras entrar desde el banquillo: Argentina derrota a Islandia

Lionel Messi regresó al campo en el partido amistoso contra Islandia (3-0), demostrando que está listo para la Copa del Mundo al anotar un gol. La legendaria estrella, que se perdió el anterior partido de preparación debido a su estado físico, convirtió un penalti poco después de entrar desde el banquillo en el encuentro disputado en Alabama. Así lo informa Goal.com .

Entrando al campo en el minuto 70 en el Jordan-Hare Stadium, el ocho veces ganador del Balón de Oro marcó poco después. Este gol fue el número 911 en la carrera de Lionel Messi y el 117 con la selección nacional. De esta manera, amplió su récord como el goleador más veterano en la historia de Argentina.

Valentin Barco abrió el marcador en el minuto 8, y Thiago Almada anotó el tercer gol al final del partido para asegurar una victoria contundente. Sin embargo, la atención principal se centró en la condición física de la estrella del Inter Miami. Una lesión sufrida anteriormente contra el Philadelphia Union había puesto en duda su participación en la Copa del Mundo.

El delantero, que jugó durante 20 minutos contra Islandia, no mostró molestias. Esto supone un gran impulso psicológico para los actuales campeones. La selección argentina comenzará la defensa de su título el 16 de junio contra Argelia.

El seleccionador Lionel Scaloni habló sobre la importancia del capitán de 38 años, destacando que es crucial no solo por su aporte táctico en el campo, sino también por el ambiente en el vestuario. Con el regreso de Lionel Messi, Argentina sigue siendo el gran favorito para el próximo torneo.