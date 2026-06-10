Emi Martinez llega a un acuerdo con la Juventus

El portero del Aston Villa y de la selección argentina, Emiliano Martinez, está cerca de unirse al club italiano Juventus. Según los informes, el campeón del mundo ha llegado a un acuerdo verbal con el gigante de Turín. El guardameta argentino incluso ha aceptado una reducción salarial significativa para cambiar la Premier League inglesa por la Serie A durante el mercado de fichajes de verano. Esto lo informa Goal.com informa .

Según Sky Italia, Martinez ha acordado un contrato de tres años con la Juventus hasta 2029. El portero, conocido por el apodo de "Dibu", ha expresado su disposición a reducir su salario actual de 7 millones de euros a 5,5 millones de euros para vestir la camiseta del club turinés. Considera que el club italiano es el lugar ideal para continuar su carrera.

Aunque existe un acuerdo sobre los términos personales con el jugador, las negociaciones entre los clubes aún no han finalizado. Se espera que el Aston Villa exija una tarifa de transferencia de aproximadamente 15 millones de euros para dejar salir a su líder. La Juventus, teniendo en cuenta la edad del portero (33 años), busca cerrar el acuerdo en condiciones financieras más favorables.

La Juventus había considerado durante mucho tiempo la opción del portero del Liverpool, Alisson Becker, pero tras la negativa de los de Merseyside, centraron su atención en Martinez. Se espera que el guardameta, ganador de la Copa del Mundo y la Copa América con Argentina, aporte no solo habilidad, sino también cualidades de liderazgo al club de Turín.