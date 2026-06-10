El Bayer Leverkusen cierra el fichaje de Kennet Eichhorn

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El Bayer Leverkusen cierra el fichaje de Kennet Eichhorn

El actual campeón de Alemania, el Bayer Leverkusen, está a punto de cerrar el fichaje de uno de los jóvenes talentos más prometedores del país: Kennet Eichhorn. El mediocentro de 16 años rechazó ofertas de gigantes como el Liverpool y el RB Leipzig para elegir al club de Leverkusen. Según Fabrizio Romano, el Bayer Leverkusen ha decidido pagar la cláusula de rescisión de 9 millones de euros del jugador. Así lo informa Goal.com .

Eichhorn, que destacó con sus brillantes actuaciones en el Hertha Berlin en la 2. Bundesliga, ya ha superado el reconocimiento médico. Según las informaciones, firmará un contrato de larga duración con el equipo de la BayArena hasta 2031. Este fichaje supone un golpe inesperado para muchos clubes de élite europeos, como el Manchester City y el Liverpool.

Eichhorn prefirió continuar su carrera en Alemania y formar parte del proyecto del Bayer Leverkusen. Para el Hertha, este acuerdo de 9 millones de euros resulta beneficioso económicamente, ya que el contrato incluye cláusulas de porcentaje por futura venta y diversos bonus.

Este fichaje demuestra que el Bayer Leverkusen tiene grandes planes de futuro. Se espera que Eichhorn se convierta en una pieza fundamental del primer equipo a partir de la temporada 2026-27. Actualmente, el club busca consolidar su posición en la Bundesliga mediante la incorporación de jóvenes promesas.

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Nodirbek Razzokov
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