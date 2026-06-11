Akliouche, en el punto de mira de PSG y Liverpool, confirma su salida en verano

La joven estrella del AS Monaco, Maghnes Akliouche, ha anunciado oficialmente su disposición a fichar por un club de primer nivel en el actual mercado de fichajes de verano. El mediapunta de 24 años llamó la atención de los gigantes europeos, PSG y Liverpool, tras una temporada impresionante en la Ligue 1. Poniendo fin a los rumores sobre su futuro, el jugador admitió que un traspaso es el siguiente paso lógico en su carrera. Así lo informa Goal.com .

El creativo centrocampista disputó 31 partidos con el Monaco en la temporada 2025-26, marcando 6 goles y convirtiéndose en uno de los talentos más codiciados del fútbol francés. En una entrevista con Nice-Matin, Akliouche aclaró su situación antes de dirigirse a EE. UU. para la Copa Mundial de 2026. "¿El siguiente paso es un traspaso de verano? Sí, pero ahora mismo mi atención está en la Copa Mundial", dijo.

A pesar de la alta probabilidad de una salida, Akliouche ha decidido centrar su atención profesional en sus obligaciones con la selección nacional. Entiende que podría desempeñar un papel clave para la selección francesa en el torneo al otro lado del Atlántico, y que sus actuaciones en el escenario mundial determinarán su valor de mercado y su nuevo club. El jugador añadió que no quiere faltar al respeto a su club actual hablando del mercado de fichajes.

El PSG ha sido un admirador desde hace mucho tiempo del extremo, viéndolo como una parte crucial de su proyecto para reunir a los mejores talentos franceses. Sin embargo, no están solos en la carrera: los representantes de la Premier League, Liverpool y Manchester City, también están siguiendo la situación de cerca. Según los informes, el Monaco exige una cláusula de rescisión de al menos 50 millones de euros por su estrella.