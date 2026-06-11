Lamine Yamal nombrado embajador de UNICEF

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Lamine Yamal nombrado embajador de UNICEF

La joven estrella del FC Barcelona y de la selección española, Lamine Yamal, ha sido nombrado oficialmente embajador de buena voluntad de UNICEF. El talento de 17 años utilizará ahora su influencia global para defender los derechos de los niños, específicamente para garantizar que tengan entornos seguros donde jugar y desarrollarse. Este nombramiento destaca no solo las habilidades de Yamal en el campo, sino también su sentido de responsabilidad hacia la próxima generación. Así lo informa Goal.com .

Este anuncio coincidió con el Día Internacional del Juego. Esta fecha está dedicada a reconocer que el juego es un derecho fundamental para el crecimiento cognitivo y físico de los niños. Habiendo ascendido desde las calles de Rocafonda hasta la cima del fútbol mundial, Lamine Yamal se ha convertido en uno de los embajadores más jóvenes de la historia en recibir este prestigioso título.

Al hablar sobre su nueva responsabilidad, el extremo del Barcelona recordó su infancia y el camino recorrido: “Estoy orgulloso de ser embajador de UNICEF. De niño, solo tenía a mi familia, un balón, un parque y un sueño. El fútbol me dio disciplina, sentido de pertenencia y esperanza para el futuro. Sé lo importante que es tener un patio de recreo seguro para los niños, para que puedan simplemente crecer siendo niños”.

Esta asociación es una continuación lógica de la relación de casi veinte años entre el FC Barcelona, la Fundación Barça y UNICEF. Yamal ha participado activamente en las campañas de UNICEF desde principios de 2024. Ahora, se centrará en promover los derechos de los niños en áreas afectadas por crisis humanitarias, desastres naturales y conflictos.

A través de sus millones de seguidores en las redes sociales y su influencia entre los jóvenes aficionados, Lamine Yamal tiene como objetivo llamar la atención mundial sobre los problemas de los niños privados de espacios recreativos básicos y entornos seguros.

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Nodirbek Razzokov
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