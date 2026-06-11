El Real Madrid envía una oferta oficial por Bernardo Silva

El Real Madrid ha tomado la delantera en la carrera por Bernardo Silva, quien se despide del Manchester City, superando al Barcelona y al Atlético de Madrid. Se informa que el club madrileño ha enviado una oferta de contrato oficial a la estrella portuguesa. Jose Mourinho, cuyo regreso al Santiago Bernabéu como entrenador principal se espera, es visto como el principal impulsor de este fichaje. Así lo informa Goal.com .

Según el experto en transferencias Fabrizio Romano, el Real Madrid ha acelerado las negociaciones para fichar al centrocampista de 31 años como agente libre. Mourinho considera a su compatriota una pieza clave en su proyecto de reconstrucción del equipo. Esta situación ha puesto en serio peligro los planes del Barcelona, que llevaba tiempo afirmando haber llegado a un acuerdo con el jugador.

Anteriormente, se decía que Bernardo Silva había aceptado una reducción salarial para mudarse al Camp Nou y que había alcanzado un acuerdo verbal con el club catalán. Sin embargo, el factor Florentino Pérez y Jose Mourinho ha cambiado la situación radicalmente. Ahora, el agente del jugador, Jorge Mendes, trabaja en elegir el proyecto más adecuado para su cliente.

Bernardo Silva se convirtió en una verdadera leyenda durante sus nueve años en el Manchester City. Bajo la dirección de Pep Guardiola, ganó 6 veces la Premier League inglesa y la Champions League, acumulando un total de 20 trofeos importantes. El propio jugador ha señalado que aún no ha tomado una decisión final sobre su futuro y que desea jugar en un equipo que lo valore.