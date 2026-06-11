El Real Madrid envía una oferta oficial por Bernardo Silva

·47·Deportes
El Real Madrid envía una oferta oficial por Bernardo Silva

El Real Madrid ha tomado la delantera en la carrera por Bernardo Silva, quien se despide del Manchester City, superando al Barcelona y al Atlético de Madrid. Se informa que el club madrileño ha enviado una oferta de contrato oficial a la estrella portuguesa. Jose Mourinho, cuyo regreso al Santiago Bernabéu como entrenador principal se espera, es visto como el principal impulsor de este fichaje. Así lo informa Goal.com .

Según el experto en transferencias Fabrizio Romano, el Real Madrid ha acelerado las negociaciones para fichar al centrocampista de 31 años como agente libre. Mourinho considera a su compatriota una pieza clave en su proyecto de reconstrucción del equipo. Esta situación ha puesto en serio peligro los planes del Barcelona, que llevaba tiempo afirmando haber llegado a un acuerdo con el jugador.

Anteriormente, se decía que Bernardo Silva había aceptado una reducción salarial para mudarse al Camp Nou y que había alcanzado un acuerdo verbal con el club catalán. Sin embargo, el factor Florentino Pérez y Jose Mourinho ha cambiado la situación radicalmente. Ahora, el agente del jugador, Jorge Mendes, trabaja en elegir el proyecto más adecuado para su cliente.

Bernardo Silva se convirtió en una verdadera leyenda durante sus nueve años en el Manchester City. Bajo la dirección de Pep Guardiola, ganó 6 veces la Premier League inglesa y la Champions League, acumulando un total de 20 trofeos importantes. El propio jugador ha señalado que aún no ha tomado una decisión final sobre su futuro y que desea jugar en un equipo que lo valore.

Real MadridBernardo SilvaManchester CityFichajeJose Mourinho
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Ronald Koeman comparte sus impresiones antes del partido contra JapónRonald Koeman comparte sus impresiones antes del partido contra JapónHoy, 17:37Distribuyen televisores gratuitos a aficionados argentinos sin visadoDistribuyen televisores gratuitos a aficionados argentinos sin visadoHoy, 17:19Marc Casado decide despedirse del BarcelonaMarc Casado decide despedirse del BarcelonaHoy, 16:52Desacuerdo contractual entre Harry Kane y el BayernDesacuerdo contractual entre Harry Kane y el BayernHoy, 16:18Lamine Yamal nombrado embajador de UNICEFLamine Yamal nombrado embajador de UNICEFHoy, 15:57La FIFA planea nuevas reglas revolucionarias contra la pérdida de tiempoLa FIFA planea nuevas reglas revolucionarias contra la pérdida de tiempoHoy, 15:44
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán