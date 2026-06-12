El Real Madrid lanza un ultimátum tajante a Vinícius Júnior

Mientras continúan los acalorados debates de la Copa del Mundo y las astronómicas sagas de fichajes en torno a Elliot Anderson, otra noticia inesperada y verdaderamente sensacional se ha extendido como la pólvora desde el campamento del Real Madrid. El futuro de Vinícius Júnior, líder desde hace mucho tiempo de los «Merengues» y una de las estrellas principales de la línea de ataque, está en serio entredicho. Según información exclusiva publicada por una de las publicaciones deportivas más influyentes y fiables, Okdiario , la dirección del club ha impuesto una exigencia muy firme y tajante al extremo brasileño.

Según la fuente, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y los responsables del club ofrecen a Vinícius elegir entre dos caminos: o el jugador firma un nuevo acuerdo para ampliar su contrato actual en un futuro próximo, o será colocado en el mercado de fichajes y puesto oficialmente a la venta durante este mismo mercado estival.

Sin renovación — la opción de venta está lista

La firme postura de la dirección del club no es sin motivo. Si no se llega a un acuerdo general sobre un nuevo contrato entre las partes en los próximos días, los madrileños están dispuestos a considerar seriamente la venta de su estrella por una gran suma este verano para evitar perderlo a bajo precio o gratis el próximo año. En el contexto de la llegada de Bernardo Silva y los nuevos cambios tácticos en la plantilla, el club pretende controlar estrictamente su estrategia financiera.

El talentoso futbolista Vinícius Júnior juega en el Santiago Bernabéu desde 2018, defendiendo dignamente el honor del Real Madrid. Durante la ardua temporada 2025/26, se convirtió en la verdadera fuerza motriz del equipo y disputó 53 partidos en todas las competiciones. En estos encuentros, perforó la portería rival 22 vecesy brindó 14 asistencias a sus compañeros de equipo. El contrato laboral actual del jugador con el club es válido hasta el verano de 2027.

¿Se quedará Vinícius en Madrid o se dirigirá a las filas de nuevos clubes pretendientes? Se espera que esta pregunta encuentre respuesta pronto.

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