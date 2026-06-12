Premios de la Copa del Mundo: ¿quién recibe cuánto?

Se distribuirá una bolsa total de premios de 871 millones de dólares entre los participantes de la Copa del Mundo de este año. La FIFA ha hecho oficial este anuncio. Esta cifra se registra como uno de los fondos de premios más grandes en la historia del torneo.

La Copa del Mundo 2026 será una de las competiciones más grandes de la historia, no solo por el número de selecciones y partidos, sino también por el volumen de los premios. Gracias al nuevo formato, incluso los equipos que queden eliminados tras la fase de grupos recibirán una cantidad significativa de dinero.

Según los informes, cada selección nacional que participe en el Mundial recibirá al menos 12,5 millones de dólares. Esta cifra es considerablemente superior a la de la Copa del Mundo 2022 celebrada en Catar, donde los equipos eliminados en la fase de grupos obtuvieron aproximadamente 9 millones de dólares.

A medida que los resultados mejoran durante la competición, el importe del premio aumenta. Los equipos que avancen a dieciseisavos de final recibirán 14,5 millones de dólares, los que lleguen a octavos de final 18,5 millones de dólares y los cuartofinalistas serán premiados con 22,5 millones de dólares.

El equipo que ocupe el cuarto lugar recibirá 30,5 millones de dólares, mientras que el ganador de la medalla de bronce obtendrá 32,5 millones de dólares.

Los dos equipos que lleguen a la final lucharán por los premios más grandes. El subcampeón será premiado con 36,5 millones de dólares, mientras que el ganador de la Copa del Mundo se llevará a casa la cifra récord de 53,5 millones de dólares.