Nico Schlotterbeck reacciona al interés del Real Madrid

El defensa del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, ha reaccionado a los informes de que Jose Mourinho quiere activar una cláusula especial en su contrato. Aunque el alemán firmó recientemente un nuevo contrato hasta 2031, una cláusula específica ha alertado a gigantes como el Real Madrid y el Liverpool antes del mercado de fichajes de verano. Así lo informa Goal.com informa. señala.

El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión, que oscila entre los 50 y 60 millones de euros. Según Sky Sport y SPORT BILD, el club español ya se ha puesto en contacto con los representantes del defensa. Se dice que esta cláusula de rescisión solo es válida para tres clubes de élite, dos de los cuales son el Real Madrid y el Liverpool.

El jugador de 26 años, que actualmente se encuentra en una concentración en EE. UU. con la selección alemana, abordó los rumores de la prensa. Reconoció estar al tanto de las noticias que lo vinculan con el Real Madrid, pero enfatizó que su atención actual está centrada en los partidos de la selección nacional bajo el mando de Julian Nagelsmann.

"Sí, por supuesto, escucho estas cosas a través de los medios. Pero como dije hace unas semanas, mi objetivo principal ahora mismo es la Copa del Mundo y el primer partido. Vimos cómo fue el primer partido en Qatar. Es muy importante, así que estos informes no están en mi cabeza", dijo Schlotterbeck.

Aunque los aficionados del Dortmund están descontentos con la inclusión de dicha cláusula en el contrato, el legendario Lothar Matthäus considera que este acuerdo es lógico. Según él, esta cláusula protege los intereses financieros del Borussia Dortmund y deja al jugador la oportunidad de fichar por gigantes como el Real Madrid en el futuro.