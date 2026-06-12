Infantino bromea sobre la ausencia de la selección italiana en el Mundial 2026

La Copa Mundial 2026, un torneo histórico y sin precedentes en suelo norteamericano, está en pleno apogeo. Mientras el mundo sigue con gran entusiasmo los intensos partidos al otro lado del océano, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha llamado la atención con una declaración inesperada y humorística. El presidente de la FIFA, en una entrevista exclusiva con el famoso CazéTV canal, hizo un comentario sarcástico sobre el último gran fracaso de la tetracampeona del mundo, la selección italiana, que también se pierde el torneo de este año.

Hay que decirlo, aunque sea amargo, la actual Copa Mundial 2026 es la continuación de una tradición sombría para la «Squadra Azzurra». Tras perderse los torneos de 2018 en Rusia y 2022 en Qatar, los italianos están ausentes del foro futbolístico más prestigioso por tercera vez consecutiva.

«Quizás con 64 equipos, Italia se clasificaría...»

Durante la entrevista, el jefe de la FIFA se refirió primero a las discusiones internas sobre la ampliación del número de participantes y luego giró la conversación hacia Italia:

«Ya hemos explorado la posibilidad de organizar la fase final de la Copa Mundial con 64 equipos en un futuro próximo. Esta iniciativa podría servir para ampliar aún más el alcance geográfico del fútbol mundial. Este tema ha estado en la agenda de las reuniones del Consejo de la FIFA, pero nuestro acuerdo actual es disfrutar de este primer torneo histórico con 48 equipos.

Pero seamos honestos: quizás si el número de participantes en la Copa Mundial llega a 64, entonces la selección italiana podría encontrar la fuerza para superar los obstáculos de la clasificación... Si eso no es suficiente, tal vez deberíamos intentar aumentar el número a 208 (el número de casi todos los países miembros de la FIFA). Entonces sabríamos finalmente si podrían clasificarse o no», bromeó Infantino.

La primera Copa Mundial a gran escala de la historia

Hay una gran verdad detrás de las bromas de Gianni Infantino. La Copa Mundial de este año, organizada por Estados Unidos, Canadá y México, es la primera en la historia del fútbol en contar con 48 equipos. Aunque el número de plazas para el continente europeo se ha incrementado significativamente, las estrellas del fútbol italiano no lograron aprovechar esta oportunidad favorable y se vieron obligadas a quedarse en casa.

Comentario de expertos: Según los analistas de fútbol, la broma mordaz de Infantino pone de relieve la crisis sistémica del fútbol italiano. Es realmente lamentable que un país que ha ganado cuatro veces el título mundial haya estado alejado de las Copas Mundiales y de su atmósfera única durante 12 años.

En el contexto de estas bromas, que han sido un poco difíciles de digerir para los aficionados italianos, la Copa Mundial 2026 sigue conquistando los corazones de millones con nuevos equipos y sensaciones inesperadas.

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