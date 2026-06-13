Roban las botas de Harry Kane y Jude Bellingham antes de la Copa del Mundo

La policía del estado de Misuri, EE. UU., ha detenido a dos sospechosos por el presunto robo de equipamiento de la selección nacional de Inglaterra antes de la Copa del Mundo 2026. Este incidente inesperado ha causado serios problemas al equipo dirigido por Thomas Tuchel antes del partido inaugural del torneo contra Croacia. Así lo informa Goal.com .

El Departamento de Policía de Kansas City confirmó que se ha iniciado una investigación sobre el ataque a un vehículo que transportaba el equipo de Inglaterra. El robo ocurrió mientras el material era trasladado a la base del torneo de los «Three Lions». Según la policía, los dos sospechosos permanecerán bajo custodia hasta que concluya la investigación.

La magnitud del robo ha causado gran preocupación en el campamento inglés, especialmente porque la pérdida de equipamiento personal de los líderes del equipo complica la situación. Según los informes, entre los objetos robados se encuentran botas de fútbol hechas a medida para el capitán Harry Kane y la estrella del Real Madrid, Jude Bellingham. En el fútbol moderno, las botas están altamente personalizadas para la comodidad y el rendimiento del jugador.

Además del calzado, los ladrones también se llevaron una gran cantidad de balones oficiales y material de entrenamiento. Algunas fuentes incluso afirman que, tras esta brecha de seguridad, al equipo solo le queda un balón oficial. También se han perdido equipos importantes para la recuperación, como herramientas de análisis táctico y camillas de masaje.

La administración del equipo está tomando medidas urgentes para reemplazar el equipo perdido en Kansas City. La selección de Inglaterra se había trasladado de su campamento en West Palm Beach, Florida, a la base de Swope Soccer Village. Las pérdidas se descubrieron el viernes por la noche mientras se descargaba la carga.