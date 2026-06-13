Endrick se compara con Cristiano Ronaldo

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Endrick se compara con Cristiano Ronaldo

El talentoso delantero brasileño Endrick habló sobre la disciplina casi militar y los sacrificios en su carrera, comparando su enfoque profesional con el de su ídolo, Cristiano Ronaldo. Actualmente, el jugador está centrado en la Copa del Mundo de 2026 y tiene como objetivo consolidar su futuro bajo la dirección del nuevo entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho. Así lo informa Goal.com .

El jugador de 19 años jugó cedido en el Lyon para recuperar ritmo de juego debido a las pocas oportunidades en Madrid. Según él, su pasión por el trabajo duro será el factor clave que lo llevará al éxito en la capital española. "Mi deseo de trabajar duro desde joven es una similitud que comparto con Cristiano Ronaldo, pero lo respeto no solo por su ética de trabajo, sino también por su inmenso talento y su historia de superación ante las dificultades", dijo Endrick a GQ Brazil.

La cesión de Endrick al Lyon fue un punto de inflexión para él. Tras perderse 173 días en 2025 debido a una grave lesión, el delantero marcó 8 goles y dio 7 asistencias en 21 partidos en Francia. Este resultado le ayudó a recuperar la confianza y a volver a ganarse un puesto en la selección brasileña.

Ahora, con la llegada de Jose Mourinho al mando del Real Madrid, Endrick tiene una gran oportunidad para asegurarse un lugar en el once inicial la próxima temporada. Se espera que una actuación exitosa en la Copa del Mundo sea decisiva para su futuro en el Santiago Bernabéu.

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Nodirbek Razzokov
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