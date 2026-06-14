Anthony Taylor arbitrará el partido Uzbekistán vs Colombia

Continúan los partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por Estados Unidos, Canadá y México. La selección nacional de Uzbekistán, encuadrada en el grupo K, se enfrentará a Colombia en su primer partido.

Se ha anunciado el equipo arbitral para este importante encuentro. Según la decisión de la FIFA, el partido Uzbekistán vs Colombia será dirigido por el reconocido árbitro inglés Anthony Taylor.

Estará asistido en las bandas por sus compatriotas Gary Beswick y Adam Nunn. El papel de cuarto árbitro ha sido asignado al representante de Costa Rica, Juan Calderón, mientras que Juan Carlos Mora actuará como árbitro asistente de reserva.

Para información, el partido entre Uzbekistán y Colombia comenzará el 18 de junio a las 07:00, hora de Taskent. El encuentro se llevará a cabo en un estadio de la Ciudad de México.

La selección nacional de Uzbekistán participa en la Copa Mundial por primera vez en su historia. Por ello, el partido contra Colombia tiene una gran importancia, no solo como el primer encuentro del grupo, sino también como un momento histórico para el fútbol uzbeko.