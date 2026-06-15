Alemania derrota a Curazao 7-1

En la fase de grupos de la Copa Mundial 2026, la selección nacional de Alemania comenzó la primera ronda con una victoria muy convincente. El partido del Grupo E entre Alemania y Curazao terminó 7-1 a favor de los alemanes.

En el encuentro disputado en el Houston Stadium de Houston, el equipo alemán demostró su potencial ofensivo al marcar siete goles contra sus oponentes. Curazao solo logró responder una vez.

Felix Nmecha abrió el marcador en el minuto 6. El gol tempranero permitió a Alemania controlar el juego y aumentar la presión sobre el rival. Sin embargo, Curazao encontró una respuesta rápida. En el minuto 21, Livano Comenencia anotó para igualar el marcador.

Después de eso, Alemania tomó el control total de la iniciativa. En el minuto 38, Nico Schlotterbeck volvió a poner a su equipo por delante. Cerca del final de la primera parte, Kai Havertz también inscribió su nombre en el marcador. Anotó en el minuto 45, dando a Alemania una ventaja de 3-1 al descanso.

En la segunda parte, los alemanes no bajaron el ritmo. Al contrario, aumentaron la presión sobre la defensa rival. En el minuto 47, Jamal Musiala marcó el siguiente gol. Tras su tanto, el destino del partido quedó prácticamente sellado.

En el minuto 68, Nathaniel Brown amplió la ventaja. En el minuto 78, Deniz Undav también aprovechó su oportunidad y fue el autor del sexto gol de Alemania. Kai Havertz puso el punto final en el minuto 88. Así, el delantero registró un doblete y el partido terminó 7-1.

Con esta victoria, Alemania comenzó la fase de grupos con un desempeño muy sólido. El equipo no solo sumó tres puntos, sino que también obtuvo una ventaja significativa en la diferencia de goles. Tal resultado podría influir seriamente en la situación del grupo en las próximas jornadas.

Para Curazao, este partido fue una prueba difícil. Aunque el equipo empató en la primera mitad, no pudo resistir el alto ritmo y la habilidad individual de Alemania. No obstante, el gol marcado por Comenencia seguirá siendo un momento histórico y memorable para Curazao.

En la segunda jornada de la fase de grupos, Alemania se enfrentará a Costa de Marfil. Curazao pondrá a prueba su fuerza contra Ecuador. Los alemanes intentarán ganar el próximo partido para facilitar mucho su camino hacia los octavos de final.

Para Curazao, el próximo partido es de gran importancia. Si el equipo quiere continuar la lucha en el grupo, debe obtener un resultado positivo contra Ecuador.

Alemania demostró en el partido contra Curazao que ha llegado al Mundial con serias intenciones. Siete goles, la eficacia de varios jugadores y la actividad en ataque dieron gran confianza a los aficionados alemanes.