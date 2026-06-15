Jude Bellingham y la selección de Inglaterra: Thomas Tuchel elige una nueva estrategia

El nuevo seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, prioriza el equilibrio colectivo sobre el brillo individual en la formación de su equipo. A pesar de que la estrella del Real Madrid, Jude Bellingham, es reconocido como un 'talento generacional', los expertos advierten que es arriesgado convertirlo en el único eje del equipo. Así lo informa Goal.com informa .

El exportero de Inglaterra, David James, declaró en una entrevista con Goal.com que, aunque no duda del talento de Bellingham, Thomas Tuchel debe usarlo con la misma precaución que Glenn Hoddle o Paul Gascoigne. En su opinión, construir todo el juego del equipo alrededor de un solo jugador puede generar problemas inesperados.

Aunque Bellingham es actualmente uno de los mejores jugadores del mundo, la competencia por la posición de 'diez' en la selección inglesa es extremadamente fuerte. Esto significa que incluso para un 'Galáctico' del Santiago Bernabéu, no hay un lugar garantizado en el once inicial. Mientras Thomas Tuchel prepara la Copa del Mundo de 2026, se está centrando en el potencial general de la plantilla en lugar de en una sola estrella.

Lecciones históricas: los ejemplos de Hoddle y Gascoigne

En la historia del fútbol inglés, ha habido muchos casos en los que los jugadores más talentosos de su época no fueron utilizados plenamente. Por ejemplo, la leyenda del Tottenham, Glenn Hoddle, no pudo encontrar su lugar en la selección nacional en la década de 1980, mientras que Paul Gascoigne fue excluido de la convocatoria antes de la Copa del Mundo de 1998.

Según David James, si el jugador clave se lesiona o pierde su estado de forma, todo el sistema construido a su alrededor entra en crisis. «Jude es un jugador fantástico, y cuando está en su mejor momento, no hay nadie mejor. Pero para ganar la Copa del Mundo, la responsabilidad debe ser compartida por igual», dice el exportero.

La plantilla actual de Inglaterra está llena de estrellas, al igual que en la época de Wayne Rooney, Steven Gerrard y Paul Scholes. Sin embargo, incluso entonces, los entrenadores tuvieron dificultades para combinar eficazmente a todas las estrellas en el campo. Thomas Tuchel no tiene intención de repetir esos errores.

En conclusión, está claro que Jude Bellingham desempeñará un papel importante en la Copa del Mundo de 2026, pero no será visto como el único 'salvador' del equipo. Este enfoque podría reducir la presión sobre el jugador y traer a Inglaterra el tan esperado campeonato.