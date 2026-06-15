Anunciadas las alineaciones de España y Cabo Verde

Mientras los ojos de los aficionados al fútbol de todo el mundo están puestos en los campos de Norteamérica, está a punto de comenzar otro choque masivo que millones de seguidores han esperado con ansias. Todo está listo para el encuentro entre la poderosa España, actual reina de Europa, y el feroz representante del continente africano, Cabo Verde, en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Antes de este intrigante e intransigente duelo, que está generando un gran interés en el mundo del fútbol, los seleccionadores de ambos equipos han anunciado oficialmente sus alineaciones iniciales más fuertes.

La temible alineación de 'La Roja' y la hora de Tashkent

En este intenso choque que comienza a las 21:00 hora de Tashkent, el seleccionador español Luis de la Fuente despliega un equipo verdaderamente estelar y combativo. Para defender los brillantes logros recientes del equipo, algunos de los futbolistas más caros y talentosos del mundo ocupan el centro del campo y la línea de ataque. Por su parte, los representantes africanos saltan al césped con el deseo de preparar una sorpresa inesperada para el gigante europeo con sus jugadores líderes, experimentados y físicamente fuertes.

A continuación, pueden conocer detalladamente las alineaciones iniciales de los equipos para este encuentro de la 1ª jornada de la Copa del Mundo 2026:

Copa del Mundo 2026. Jornada 1

España – Cabo Verde

España: Simon, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Llorente, Ruiz, Rodri, Pedri, Gavi, Torres, Oyarzabal.

Cabo Verde: Vozinha, Lopes, Borges, Lopes Cabral, Moreira, Mendes, Duarte, Arcanjo, Lenini, Cabral, Livramento.

Una verdadera batalla y gran intriga en el campo

Aunque los expertos en fútbol consideran a España como el claro favorito antes de este partido, el equipo resiliente y disciplinado de Cabo Verde sugiere que el encuentro será muy duro e intenso. En particular, el hecho de que el trío Rodri, Pedri y Gavi controle el centro del campo desde los primeros minutos ha alegrado por igual a los aficionados del Madrid y del Barcelona. En la línea de ataque, Ferran Torres y Oyarzabal intentarán romper la defensa rival. ¡Nos espera un verdadero espectáculo de fútbol y dramas inesperados a partir de las 21:00!

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