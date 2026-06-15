Harry Kane — Maestro del juego: defensa croata elogia al capitán inglés

En vísperas del inicio del Mundial, el capitán de Inglaterra, Harry Kane, está generando una seria preocupación entre sus rivales. El defensa de la selección de Croacia, Duje Caleta-Car, que se enfrentará a los ingleses en la primera jornada de la fase de grupos, elogió la habilidad del delantero rival, calificándolo como uno de los jugadores más inteligentes del fútbol mundial. La selección inglesa, dirigida por Thomas Tuchel, es vista como la principal favorita para el partido del Grupo L en Dallas. Así lo informa Goal.com noticia informa.

Harry Kane llega a este torneo tras una de las temporadas más productivas de su carrera. Logró marcar 61 goles en 51 partidos en todas las competiciones con el Bayern Munich. Estas estadísticas asombrosas alertan no solo a los aficionados, sino también a los defensores profesionales. Según Goal.com, los croatas son plenamente conscientes de la capacidad de Kane para representar un peligro en cualquier situación.

Inteligencia y movimientos en el campo

Duje Caleta-Car señaló que, aunque Kane no marcó en sus enfrentamientos anteriores, su juego general le dejó una gran impresión. "Aunque Kane no nos marcó en la Eurocopa, sus movimientos me sorprendieron. Su comportamiento en el campo y su elección de posición demuestran que es un verdadero maestro del juego. Sabe exactamente lo que está haciendo", afirma el defensa croata.

Kane es el máximo goleador histórico de la selección inglesa, con 79 goles en 114 partidos. Sin embargo, su carrera internacional también está ligada a varias derrotas dolorosas. En particular, las finales de la Eurocopa contra Italia y España, así como la derrota ante Croacia en las semifinales del Mundial 2018, han dejado una huella profunda en la carrera del delantero.

Preparación e imprevisto inesperado

Actualmente en EE. UU., la selección inglesa continúa sus preparativos. Kane demostró recientemente que está en una forma deportiva excepcional al marcar el gol de la victoria en un amistoso contra Nueva Zelanda. No obstante, ocurrió un hecho inesperado en el campamento: se difundió la noticia de que unas botas de fútbol personalizadas pertenecientes al capitán fueron robadas del coche del equipo en Kansas City.

La selección de Croacia confía en la experiencia. El equipo que quedó tercero en el Mundial de Qatar 2022 sabe que la disciplina colectiva es fundamental para detener a Kane. Caleta-Car afirmó que la única manera de frenar a Inglaterra es no dejar espacios a Kane y seguir estrictamente las instrucciones del entrenador. "Tienen futbolistas con una calidad individual capaz de decidir el destino del partido en una sola jugada. Pero estamos preparados y esperamos con ansias el primer partido", añadió.