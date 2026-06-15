La estrella principal de Brasil, Neymar, podría perderse toda la fase de grupos de la Copa del Mundo debido a una lesión. El cuerpo médico de la Seleção, priorizando la salud a largo plazo del jugador, ha decidido preservarlo hasta la fase de eliminación directa. Se espera que esta decisión afecte significativamente la estrategia del equipo en el torneo. Así lo informa Goal.com noticia informa.

Según ESPN, los médicos y el cuerpo técnico de la selección brasileña han llegado a un acuerdo sobre el proceso de recuperación de Neymar. En la situación actual, la precaución se ha establecido como el objetivo principal. Aunque los aficionados y expertos esperan el rápido regreso de la estrella al campo, los entrenadores no quieren arriesgarse a alinearlo en el partido contra Haití en Filadelfia.

Conclusión médica y proceso de recuperación

Neymar sufrió una lesión en el músculo de la pantorrilla el 17 de mayo mientras jugaba con Santos. Esta lesión de segundo grado ha impedido que el jugador entrene bajo las órdenes de Carlo Ancelotti desde su llegada a la sede de Granja Comary el 27 de mayo. El requisito principal del cuerpo médico es evitar una recaída de la lesión impidiendo un regreso prematuro a los entrenamientos.

El delantero de 32 años ya ha comenzado a trabajar con cargas en el gimnasio, lo que representa una señal positiva en el proceso de recuperación. Sin embargo, aún no ha alcanzado el nivel de entrenar con balón junto al grupo completo. Según el plan, Neymar comenzará entrenamientos individuales durante esta semana, pero los ejercicios grupales solo se permitirán una vez que el dolor haya desaparecido por completo.

El hecho de que Neymar no haya participado en partidos oficiales durante más de un mes también ha afectado negativamente su ritmo de juego. Por ello, el cuerpo técnico cuestiona si debe alinearlo incluso en el último partido de la fase de grupos contra Escocia en Miami, el 24 de junio.

Plan estratégico para la fase de eliminación directa

Dentro de la selección brasileña, la atención principal se centra ahora en preparar a Neymar específicamente para la decisiva fase de eliminación directa. Esta estrategia indica la confianza en que se pueden obtener resultados positivos sin él contra los rivales de la fase de grupos. La fuerte competencia en la línea de ataque de la Seleção permite a Carlo Ancelotti cubrir temporalmente la ausencia de Neymar.

Para los aficionados al fútbol de Uzbekistán, la presencia de Neymar en el campo es de gran importancia, ya que los partidos de la Copa del Mundo siempre se siguen con gran interés en el país. Este enfoque cauteloso de Brasil sirve para preservar la posibilidad de ver a una de las estrellas más brillantes del torneo en los momentos más intensos de la competición.