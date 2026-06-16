Rodri descontento con la táctica rival: España pierde puntos en su debut en el Mundial 2026

La selección española, actual campeona de Europa, comenzó la Copa del Mundo 2026 con un resultado inesperado. En la primera jornada de la fase de grupos, los pupilos de Luis de la Fuente empataron sin goles (0:0) ante Cabo Verde, debutante en el torneo. A pesar de que "La Roja", integrada por estrellas mundiales, dominó durante todo el encuentro, no logró romper la sólida defensa africana. Así lo informa Goal.com noticia informa.

Tras el encuentro, el capitán de la selección española, Rodri, criticó duramente el estilo de juego del rival. El centrocampista del Manchester City destacó que la táctica excesivamente defensiva de Cabo Verde afectó negativamente la calidad del juego. En su opinión, el equipo rival prefirió sobrevivir alrededor de su propia área que jugar al fútbol.

"Ni siquiera cruzaron la línea del medio campo"

Rodri no ocultó su malestar en una entrevista con La 1. "Sabíamos que en partidos así hacía falta paciencia. Retrocedieron muy rápido a la defensa y 'pusieron el autobús' frente a su portería. Tuvimos ocasiones, pero no pudimos aprovecharlas. Lo más positivo es que el rival casi no creó nada frente a nuestra portería", afirmó el experimentado futbolista.

Asimismo, Rodri señaló la falta de ambición del adversario: "Ese es su estilo de juego; ni siquiera cruzaron la línea del medio campo. Ahora debemos centrarnos en mejorar la eficacia en la finalización de los ataques". Cabe mencionar que España tuvo un dominio absoluto en la posesión del balón en el duelo disputado en el Mercedes-Benz Stadium.

Durante el partido, un disparo de Ferran Torres impactó en el travesaño, y en otras varias llegadas a los españoles les faltó precisión. Incluso la entrada de la estrella del Barcelona, Lamine Yamal, cuando quedaban 20 minutos para el final, no pudo cambiar el destino del encuentro. Para Cabo Verde, situado en el puesto 65 del ranking mundial, este resultado fue una verdadera gesta heroica.

Fiesta en el campamento de Cabo Verde

Mientras los españoles estaban desanimados, los representantes de Cabo Verde, un país de solo 525.000 habitantes, celebraron el empate como una victoria. El portero de 40 años, Vozinha, quien se convirtió en el héroe del partido, realizó varias paradas en su partido número 90 para mantener la portería a cero. El veterano guardameta, elegido el mejor jugador del encuentro, confesó que, dada su edad, este resultado había sido un gran sueño para ellos.

Este empate añade presión adicional a los campeones de Europa en su camino hacia la siguiente fase. Ahora, el equipo de Luis de la Fuente debe obtener el máximo de puntos en los partidos restantes del grupo. Cabo Verde, al conseguir su primer punto en su debut mundialista, se convierte en una de las principales sensaciones del torneo.