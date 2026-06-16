¡Ha estallado una nueva bomba de transferencias en el mundo del fútbol! Bernardo Silva, centrocampista de la selección de Portugal, deseo de muchos grandes clubes y adorado por millones de aficionados por su magia en el campo, ha decidido dar un giro drástico y glorioso a su carrera. Según el insider más prestigioso y fiable del fútbol, Fabrizio Romano, la estrella portuguesa ha firmado el contrato final con el Real Madrid. Este traspaso será, sin duda, una de las compras más impactantes del «Club Blanco» en la presente temporada.

Una estrella llega gratis al Santiago Bernabéu: acuerdo en formato «2+1»

Basándonos en la información del insider, el experimentado mediapunta de 31 años se ha unido al gigante español totalmente gratis, es decir, como agente libre. Las negociaciones entre la directiva madrileña y el futbolista concluyeron con éxito, firmándose un acuerdo oficial de «2+1». Esto significa que el contrato inicial es firme por dos años y, si ambas partes lo desean, existe la opción de prorrogarlo por una temporada más. Ahora, el centro del campo madrileño será aún más potente y creativo.

A través de la siguiente tabla de análisis deportivo y de transferencias, puede conocer en detalle el traspaso de Bernardo Silva al Real Madrid y sus gloriosos logros en su antiguo club:

Jugador transferido Edad y posición del jugador Nuevo equipo y estado del traspaso Forma y duración del contrato Principales logros en el Manchester City (desde 2017) Bernardo Silva

(Miembro de la selección de Portugal) 31 años,

Centrocampista central / interior Real Madrid

(España, La Liga) — Agente libre « 2+1 » años

(Mínimo 2 temporadas, con opción de prórroga por 1 año) • 6 veces Campeón de la Premier League inglesa

• UEFA Champions League ganador

La era dorada en el Manchester City y el nuevo desafío en Madrid

Actualmente, el servicio de prensa del Real Madrid no tiene prisa por anunciar oficialmente este mega-traspaso y está finalizando los últimos procesos técnicos en los bastidores. No obstante, prestigiosos medios deportivos confirman que el acuerdo está cerrado al 100 % y que Bernardo pasará pronto el reconocimiento médico en Madrid.

Cabe recordar que Bernardo Silva, desde 2017, jugó bajo las órdenes de Pep Guardiola en el Manchester City, convirtiéndose en una verdadera leyenda. Durante su inolvidable etapa con los «citizens», levantó el trofeo de la Premier League en seis ocasiones. Asimismo, fue uno de los protagonistas en la consecución de la primera medalla de oro de la UEFA Champions League en la historia del club de Manchester. El delantero ahora aspira a aumentar sus trofeos en Madrid.

Opinión de los analistas deportivos: El Real Madrid ha dado una nueva clase magistral en el mercado de fichajes. Incorporar a uno de los mejores centrocampistas del mundo como agente libre, sin pagar un solo centavo, es otra gran victoria de Florentino Pérez. Se espera que Bernardo, con su alta inteligencia futbolística, embellezca aún más el juego ofensivo del «Club Blanco».

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