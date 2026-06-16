Manchester United revela una cláusula sorprendente para el traspaso de Marcus Rashford

Las dudas sobre el futuro del delantero del Manchester United, Marcus Rashford, han vuelto a surgir. Según la información más reciente, el contrato del futbolista incluye una cláusula específica relacionada con su precio de traspaso y los compradores potenciales. Se espera que esta cláusula sea un obstáculo serio en el mercado para los rivales directos del club. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según informa The Athletic, el acuerdo actual de Rashford estipula una cláusula de rescisión de 40 millones de libras esterlinas (aproximadamente 54 millones de dólares). En el volátil mercado actual, este precio se considera bastante bajo para un delantero experimentado de 28 años. Sin embargo, la directiva del Manchester United actuó con visión de futuro e incluyó una restricción especial en el contrato.

Según dicha cláusula, los principales rivales de la Premier League —Liverpool y Manchester City— no pueden beneficiarse de este precio preferencial. La directiva del club no desea que su canterano pase directamente a las filas de sus rivales para reforzarlos. Cualquier otro equipo puede fichar al jugador pagando la cantidad establecida.

El FC Barcelona rechazó, turno para otros

Tras pasar la temporada pasada cedido en el FC Barcelona, el club catalán desistió de comprar definitivamente los derechos de Rashford. El FC Barcelona decidió no activar la opción de compra de 30 millones de euros, prefiriendo destinar sus limitados recursos financieros a otros objetivos. Esto deja al futbolista en una situación incierta.

El Manchester United no tiene intención de ceder al jugador nuevamente. El club manifestó que solo considerará ofertas de traspaso definitivo. Actualmente, se espera que el jugador regrese a Manchester el próximo mes para unirse a los entrenamientos. Aunque su futuro en Old Trafford sigue siendo una incógnita, el entrenador Michael Carrick no se opone a reintegrar al delantero al primer equipo.

Curiosamente, el exportero del Liverpool, David James, instó a los merseysiders a fichar a Rashford a pesar de todos los obstáculos. En su opinión, la habilidad técnica y la alta inteligencia del jugador deberían prevalecer sobre la rivalidad entre los clubes. No obstante, las condiciones contractuales vigentes hacen que este traspaso sea casi imposible.

Si Rashford no se marcha a otro club extranjero, preferirá cumplir los 24 meses restantes de su contrato con el Manchester United. El propio futbolista planea recuperar su nivel en su club predilecto en lugar de jugar en otros equipos ingleses. Esto podría darle una oportunidad más de demostrar su valía en el «Teatro de los Sueños».